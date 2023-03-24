احكام سجنية بين 17 و30 سنة سجنا لممولي العناصر الإرهابية بالاموال والسلاح

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 17 سنة سجنا في حق ممول الجماعات الإرهابية بالجبال وكشفت الأبحاث ان المتهم تبنى الفكر الجهادي التكفيري وقد كان يصعد لجبل الشعانبي ويتخابر مع الإرهابيين ويقدم لهم الاموال ووجهت للمتهم تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي واخفاء المصدر الحقيقي لاموال منقولة مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وتوفير مواد ومعدات لفائدة تنظيم ارهابي كما قضت المحكمة ب32سنة سجنا في حق عنصر ثاني تخصص بدوره تمويل الإرهابيين وقد وجهت له تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي و تلقي تدريبات داخل تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وتوفير معدات لفائدة وفاق ارهابي و توفير اسلحة لفائدة تنظيم ارهابي ،واستعمال بطاقة تعريف وطنية محتوية على حالة مدنية غير حالته وانتحال اسم الغير لنفسه.



