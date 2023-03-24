احكام سجنية بين 17 و30 سنة سجنا لممولي العناصر الإرهابية بالاموال والسلاح

احكام سجنية بين 17 و30 سنة سجنا لممولي العناصر الإرهابية بالاموال والسلاح

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 12:07 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 17 سنة سجنا في حق ممول الجماعات الإرهابية بالجبال وكشفت الأبحاث ان المتهم تبنى الفكر الجهادي التكفيري وقد كان يصعد لجبل الشعانبي ويتخابر مع الإرهابيين ويقدم لهم الاموال ووجهت للمتهم تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي واخفاء المصدر الحقيقي لاموال منقولة مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وتوفير مواد ومعدات لفائدة تنظيم ارهابي كما قضت المحكمة ب32سنة سجنا في حق عنصر ثاني تخصص بدوره تمويل الإرهابيين وقد وجهت له تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي و تلقي تدريبات داخل تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وتوفير معدات لفائدة وفاق ارهابي و توفير اسلحة لفائدة تنظيم ارهابي ،واستعمال بطاقة تعريف وطنية محتوية على حالة مدنية غير حالته وانتحال اسم الغير لنفسه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263844



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 24 مارس 2023 | 2 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:36 15:54 12:33 06:18 04:51
Babnet
24°
 Babnet24° Babnet % 38 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1124°-1227°-1221°-1320°-11
  • Avoirs en devises
    22179,5

  • (23 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33595 DT        1$ =3,10121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mars)   743,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    