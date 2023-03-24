هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل الأعمال الهادي الجيلاني وبلحسن الطرابلسي

هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل الأعمال الهادي الجيلاني وبلحسن الطرابلسي

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 12:04 قراءة: 0 د, 42 ث
      
نظرت أمس الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف قضية تجاوزات مالية وادارية، شملت الابحاث فيها بلحسن الطرابلسي وصهره رجل الأعمال الهادي الجيلاني، وقد تبين للمحكمة انه نبه على الجيلاني بالحضور ،في حين أحيل بلحسن الطرابلسي بحالة فرار .


و حضر المكلف العام لنزاعات الدولة وطلب التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية، وحضر محامي في حق رجل الأعمال الهادي الجيلاني ولاحظ ان قرار دائرة الاتهام قد وقع الطعن فيه بالتعقيب وقدم شهادة نشر طالبا من المحكمة التشطيب عن القضية لكونها منشورة امام محكمة التعقيب ولم تصدر حكمها بعد وفوضت النيابة النظر ،فقررت الدائرة التشطيب عن القضية.

وللتذكير فأن بلحسن الطرابلسي محكوم ب151 سنة سجنا في قضايا نهب للمال العام وقد تعلقت به قضايا فساد أخرى ستنظر فيها الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة قريبا .

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