لطفي العماري "توفيق شرف الدين وزير متخلّي عن الحرب"

لطفي العماري "توفيق شرف الدين وزير متخلّي عن الحرب"

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 09:26 قراءة: 0 د, 52 ث
      
انتقد الاعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة ان استقالة وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين في ظل الظروف الحالية مثير للاستغراب مضيفا " هل هي اقالة ام استقالة".
وشدد على انه لم يحدث لقاء بينه وبين الوزير الجديد كمال الفقيه لتسليم المهام وهذا مثير للاستغراب متابعا " حديثه عن الاستقالة من داخل ثكنة ببئر بورقبة غير مقبول".
ووصف العماري وزير الداخلية السابق بانه وزير متخلي عن الحرب في إشارة للحرب على الفساد.
وشدد على ان استقالة الوزير تأتي على خلفية الإخفاقات الأمنية فيما يتعلق بالهجرة السرية و تدفق أفارقة جنوب الصحراء وكذلك فيما يتعلق بلائحة الاتحاد الأوروبي والتي استهدفت وزارتي الداخلية والعدل.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر مساء الجمعة، أمرا يقضي بإنهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين. .

يذكر أن شرف الدين، كان أعلن في تصريح إعلامي مساء الجمعة ، عن استقالته من منصبه، وذلك بعد إشرافه بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة، على تخرج الدورة 73 لعرفاء الحرس الوطني للسنة الدراسية 2023/2022.



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