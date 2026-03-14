ميناء الفجيرة الإماراتي يوقف عددا من العمليات النفطية بعد هجوم طائرة مسيرة

علّقت هيئة ميناء الفجيرة، الواقع على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعض عمليات النفط، في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة واندلاع حريق، وذلك حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر.بحسب مصادر الوكالة، وقع الحادث صباح يوم السبت. ولم ترد شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) وهيئة الميناء بعد على استفسارات الوكالة. وكما أشارت بلوميرغ، جاء الهجوم عقب قصف القوات الأمريكية لجزيرة خارك الإيرانية، التي تضم بنية تحتية حيوية لصادرات النفط الإيرانية.بحسب بيانات وزارة الدفاع الإماراتية، منذ بدء الهجمات الإيرانية وحتى 13 مارس، اعترض الجيش 285 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً مجنحا، و1567 طائرة مسيرة. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 141 آخرين.هذا، وفي 28 فيفري بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران استهدفت أكبر المدن الإيرانية. وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران، فيما دعت الإدارة الأمريكية الإيرانيين علناً إلى التحرك ضد حكومتهم وتولي السلطة. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما أفادت تقارير إعلامية باستهداف قواعد أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.