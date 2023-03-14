اميرة محمد لفاطمة المسدي: من انت حتى تقسمي الصحفيين بين وطنيين وغير وطنبين ؟؟؟

ردت نائبة نقيب الصحفيين اميرة محمد في حوار على قناة التاسعة على تصريحات النائبة في البرلمان فاطمة المسدي بشان تقسيم الإعلاميين إلى وطنيين وغير وطنيين.وأضافت اميرة محمد " من انت ايها النائبة لتقسمي النواب بين وطنيين وغير وطنيين ومن سمح لك باتخاذ قرار منع الاعلام من دخول البرلمان".وتابعت " ستبقى مشاهد الصحفيين أمام البرلمان وصمت عار أمام البرلمان الجديد الذي يدعي بأنه يتمسك بأفكار جديدة".وقد ردت المسدي بأنها تقصد صحفيي الجزيرة لتجيبها نائبة نقيب الصحفيين " دولتك من أعطت الجزيرة تصريح العمل وصحفيوها تونسيون".وقالت اميرة محمد " يبدو أن المسدي لا تعرف طبيعة العمل الصحفي واستغرب أن السلطة التنفيذية تاخذ التعليمات منها".