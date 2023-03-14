اميرة محمد لفاطمة المسدي: من انت حتى تقسمي الصحفيين بين وطنيين وغير وطنبين ؟؟؟

اميرة محمد لفاطمة المسدي: من انت حتى تقسمي الصحفيين بين وطنيين وغير وطنبين ؟؟؟

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 20:37 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ردت نائبة نقيب الصحفيين اميرة محمد في حوار على قناة التاسعة على تصريحات النائبة في البرلمان فاطمة المسدي بشان تقسيم الإعلاميين إلى وطنيين وغير وطنيين.
وأضافت اميرة محمد " من انت ايها النائبة لتقسمي النواب بين وطنيين وغير وطنيين ومن سمح لك باتخاذ قرار منع الاعلام من دخول البرلمان".
وتابعت " ستبقى مشاهد الصحفيين أمام البرلمان وصمت عار أمام البرلمان الجديد الذي يدعي بأنه يتمسك بأفكار جديدة".
وقد ردت المسدي بأنها تقصد صحفيي الجزيرة لتجيبها نائبة نقيب الصحفيين " دولتك من أعطت الجزيرة تصريح العمل وصحفيوها تونسيون".
وقالت اميرة محمد " يبدو أن المسدي لا تعرف طبيعة العمل الصحفي واستغرب أن السلطة التنفيذية تاخذ التعليمات منها".


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