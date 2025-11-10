Babnet   Latest update 07:37 Tunis

اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69025443bf06e9.24023997_jpfgilokhqmen.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 06:34
      
يواصل مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية ومهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وفي الإطار نفسه، تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسةً مشتركة مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك للاستماع إلى وزير التربية حول مشروع ميزانية وزارته.



كما تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسةً مشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية، تُخصّص للاستماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بشأن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026.


