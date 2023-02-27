سمير ديلو: قلت للموقوفين لو يثبت أن لكم علاقة مع برنار هنري ليفي سوف أنسحب من الدفاع

سمير ديلو: قلت للموقوفين لو يثبت أن لكم علاقة مع برنار هنري ليفي سوف أنسحب من الدفاع

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 11:43قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفاد المحامي سمير ديلو على راديو إي أف أم انه سينسحب من الدفاع عن الموقوفين في حال ثبتت علاقتهم بالفرنسي برنار ليفي مضيفا " قلت ذلك للمتهمين".
وقال "ان الكلام المذكور في المحضر المحرر بتاريخ 18 فيفري 2023 والذي تم الاستماع فيه إلى المواطن الذي قدم معلومات للدولة حول التآمر ومحاولة الانقلاب والذي لم يتم الكشف عن اسمه وأطلقوا عليه اسم" xxx "بات معروفا للمحامين في القضية".
واضاف" أنه لا أحد من الموقوفين سئل عن علاقته ببرنارد هنري ليفي الفرنسي المتهم هو الآخر في القضية".
وتابع "وتم سؤالهم عن علاقاتهم بإذاعة جوهرة أف أم وموزاييك أف أم وديوان أف أم ومنتدى تونس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومصطفى كمال النابلي ومروان العباسي واتحاد الشغل وبشرى بلحاج حميدة."
وأكد ديلو أنه سينسحب من الإنابة في الملف إذا ثبت علاقة هذا الرجل به.


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