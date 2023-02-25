إيقاف غازي الشواشي ورضا بلحاج

Publié le Samedi 25 Février 2023 - 07:23قراءة: 0 د, 12 ث
      
قامت الوحدات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 24 فيفري 2023 بإيقاف كل من غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي والمحامي رضا بلحاج .



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