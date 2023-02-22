أكد مسؤولون حكوميون من تونس وليبيا، خلال جلسة عمل وزارية مشتركة اليوم الإربعاء بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ضرورة مزيد الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف الأصعدة.



وترأس هذه الجلسة عن الجانب التونسي، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي ووزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري ووزير النقل ربيع المجيدي ومدير عام العالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في حين ترأسها عن الجانب الليبي، وزير المواصلات بالحكومة الوطنية الليبية محمد سالم الشهوبي والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا في تونس مصطفى قدارة.



وأكد الجانب التونسي، في بيان صادر عن وزارة الصناعة، على أهمية معاضدة جهود كل الأطراف المعنية قصد مزيد تطوير الشراكة بين تونس وليبيا لما فيه مصلحة شعبي البلدين.



وعبر الجانب الليبي، عن ارتياحه للتقدم الذي تشهده مسيرة التعاون الثنائي، والجهود الرامية الى مزيد الارتقاء به في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات قطاعات الطاقة والتجهيز والبنية التحتية والتبادل التجاري والنقل، بما يمكن من تحقيق المصلحة المشتركة بالبلدين.



يشار الى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كان قد أدى زيارة الى تونس في 30 نوفمبر 2022، وأجرى محادثات مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.



