وقفات احتجاجية للاتحاد العام التونسي للشغل في عدد من الولايات

وقفات احتجاجية للاتحاد العام التونسي للشغل في عدد من الولايات

Publié le Samedi 18 Février 2023 - 11:40 قراءة: 0 د, 38 ث
      
خرج أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في عدد من ولايات الجمهورية وفي مقدمتها ولاية صفاقس اليوم السبت للدفاع عن الحق في العمل النقابي.

وفي صفاقس حضرت الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوروبية ''إيستر لينش'' التجمع العمالي، وعبّرت عن دعمها لاتحاد الشغل في تحركاته دفاعا عن الحقوق النقابية والعمل النقابي المستقل ودفاعا عن الحريات العامة والفردية.

كما طالب النقابيون بإطلاق سراح عدد من النقابيين المسجونين بتهمة الإضراب وفي مقدمتهم كاتب عام نقابة الطرق السيارة.

يشار إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، ينطلق بداية من اليوم في خوض عدة تحركات احتجاجية في شكل مسيرات وتجمعات جهوية في ولايات صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت وجندوبة ومدنين وتوزر، تنديدا بالتعاطي الحكومي مع الملفات الاجتماعية وعدم تطبيق الاتفاقات الممضاة.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261888

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 18 Février 2023 à 12h 07m |           
خروج للدفاع عن الحق في العمل النقابي و"تحركاته دفاعا عن الحقوق النقابية والعمل النقابي المستقل ."
لغة جديدة لم نعهدها من الاتحاد
أين تصحيح المسار ؟
أين الجان والتحالفات مع بعض المنظمات
هل هو تصحيح للمسار ورجوع للواقع ام مجرد تمويه بمناسبة حضور الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوروبية 'إيستر لينش'



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