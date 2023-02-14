محامي بشير العكرمي: سبب الاحتفاظ بموكلي يعود لاعمال قضائية قام بها سنة 2015

محامي بشير العكرمي: سبب الاحتفاظ بموكلي يعود لاعمال قضائية قام بها سنة 2015

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 13:55 قراءة: 0 د, 21 ث
      
كشف حمادي الزعفراني محامي وكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي، ان سبب الاحتفاظ بموكّله يتعلق باعمال قضائية مارسها في اطار مهامه كقاضي تحقيق سنة 2015.

واكد الزعفراني في تدخل هاتفي على اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، ان ملف البشير العكرمي، لا علاقة له بملف الطيب راشد.
يذكر انه تم ايقاف البشير العكرمي والطيب راشد مساء الاحد الماضي.



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