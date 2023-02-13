مخابر فايزر بتونس مرتاحة لمستوى التعاون مع الصيدلية المركزية للبلاد التونسية

أكد الرئيس المدير العام لمخابر فايزر بتونس وليد الأخضر، ارتياح مخابر فايزر لمستوى التعاون مع الصيدلية المركزية للبلاد التونسية في وقت تعمل فيه وزارة الصحة على هيكلة المنظومة الدوائية.

وعقد وزير الصحة علي المرابط ، الاثنين، جلسة عمل بمقر وزارة الصحة، مع وفد من مخابر فايزر يتقدمهم الأخضر لبحث ملف إعادة هيكلة منظومة الدواء في تونس.

وخصصت الجلسة التي حضرها ممثلون عن الهياكل المختصة بالوزارة وعن الصيدلية المركزية للبلاد التونسية ، لمتابعة المشاريع المستقبلية مع مخابر فايزر والرؤية المشتركة لتطوير صناعة الأدوية في تونس.

وأكد المرابط ، خلال اللقاء، أهمية الشراكة المتميزة مع مخابر فايز وأن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع جميع المتدخلين في القطاع لإعادة هيكلة المنظومة الدوائية في تونس.

وكان المرابط شدد يوم 25 جانفي 2023 خلال لقاء مع أحد مصعني الأدوية أن هيكلة المنظومة الدوائية في تونس تعد من أولويات الوزارة في هذه المرحلة.









