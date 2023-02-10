حوالي 200 سيارة تونسية عالقة بالمعبر الحدودي ببوش

حوالي 200 سيارة تونسية عالقة بالمعبر الحدودي ببوش

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 09:36 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أفاد ليلة الخميس 9 فيفري، احد المواطنين التونسيين العائدين من الجزائر ان حوالي 200 سيارة تونسية عـالقة بالمعبر الـحدودي ب '' ببوش ـ عين دراهم '' منذ ساعات حيث طلبت منهم السلطات الجزائرية إفراغ كل البضائع والمقتنيات سواء أكل او لباس او اي شيء.
وافاد المتدخل لاذاعة موزاييك بأن أعوان الجمارك برروا هذا التعامل مع التونسيين بوجود أزمة ديباوماسية مع تونس وذلك على خلفية تهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من تونس الي فرنسا بعد ان كان من المنتظر ترحيلها الي الجزائر.



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