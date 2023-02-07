أيمن العلوي: 'الرئيس يريد تركيع الاتحاد وكل السلط التي واجهت المنظمة الشغيلة خرجت من باب أظلم'



كان من المفروض رفع سطوة النهضة على ملف الاغتيالات بعد 25 جويلية لكن الخطى مازلت محتشمة

وخلال حضوره في برنامج ستوديو شمس اليوم قال أيمن العلوي ، إن رئيس الدولة يتحرك في إطار ما وصفه بتكسير الحركة النقابية لبناء جسر من أجل تمرير الإجراءات.وتحدث العلوي عن تمهيد للمواجهة الشاملة وذلك عن طريق إيقاف نقابيين وكتاب عامين لهياكل نقابية.وبين أن المنظمة الشغيلة لا ترضخ للإملاءات، ولاحظ أنه يجب استخلاص الدروس على مدى تاريخ تونس.وذكر أن كل السلطات التي واجهت الاتحاد خرجت من باب أظلم ومسود وخسرت كل شيء مقابل بعض شيء خسره الاتحاد وفق تعبيره.وقال أيمن العلوي، إن الخطى مازلت بطيئة ومحتشمة في ما يتعلق بكشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحقيقة ملف الإرهاب، حتى بعد 25 جويلية.وأوضح أن الحقيقة وبعد 10 سنوات لم تُكشف وبقيت تحت سطوة النهضة.وأفاد أنه كان من المفروض بعد 25 جويلية رفع وإزاحة سيطرة حركة النهضة السياسية على ملف الإتيالات والإرهاب حتى يأخذ الموضوع منحى أكثر جدية.واعتبر أن الضمانة الوحيدة لعدم تكرار عمليات الاغتيال والإرهاب هي المحاسبة، مبينا أن هذه المحاسبة تكون بعيدة عن منطق الثأر.وعبر ضيف ستوديو شمس عن أمله في أن يكون قرار وزارة العدل بكوين لجنة لمتابعة ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي، متابعة وتُسفر عن قرارات.