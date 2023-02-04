سعيدان: تم طبع 5 آلاف مليون دينار وضخها في ميزانية الدولة العام الماضي

Publié le Samedi 04 Février 2023 - 09:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حوار عبر قناة التاسعة ان البنك المركزي طبع خمسة آلاف مليون دينار وضخها في ميزانية الدولة السنة الماضية.
وأضاف سعيدان " البنك المركزي انكر ذلك ولكني اتحداه لان التقارير والأرقام المنشورة على موقع البنك تثبت ذلك...".
وتابع " طباعة الاوراق تمت في صيف 2022 على ثلاث مراحل مشيرا بأن ذلك أدى لتضخم غير مسبوق بسبب طباعة أوراق دون تحقيق أي نشاط اقتصادي.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261110



En continu...

Toutes les news...
السبت 04 فيفري 2023 | 13 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:50 15:24 12:40 07:19 05:51
Babnet
12°
 Babnet16° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-716°-1114°-917°-815°-10
  • Avoirs en devises
    22124,2

  • (3 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34881 DT        1$ =3,04976 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 fev)   1310,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   