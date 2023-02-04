سعيدان: تم طبع 5 آلاف مليون دينار وضخها في ميزانية الدولة العام الماضي

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حوار عبر قناة التاسعة ان البنك المركزي طبع خمسة آلاف مليون دينار وضخها في ميزانية الدولة السنة الماضية.وأضاف سعيدان " البنك المركزي انكر ذلك ولكني اتحداه لان التقارير والأرقام المنشورة على موقع البنك تثبت ذلك...".وتابع " طباعة الاوراق تمت في صيف 2022 على ثلاث مراحل مشيرا بأن ذلك أدى لتضخم غير مسبوق بسبب طباعة أوراق دون تحقيق أي نشاط اقتصادي.