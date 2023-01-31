ابراهيم بودربالة: قيس سعيد يجي لرادس خاطر يزور خالتو وكان يمشي للحمام الي انا نمشيلو

ابراهيم بودربالة: قيس سعيد يجي لرادس خاطر يزور خالتو وكان يمشي للحمام الي انا نمشيلو

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 17:00 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال الثلاثاء 31 جانفي، عميد المحامين السابق الفائز في الدور الثاني للانتخابات التشريعية عن دائرة رادس مقرين، ابراهيم بودربالة انه لم يلتقي برئيس الجمهورية منذ ان كلفه برئاسة اللجنة الاقتصادية.

واكد انه لم يلتقي ايضا الرئيس خلال زيارته منذ اسابيع الي رادس مشيرا الي ان رئيس الجمهورية ولد رادس ويأتي الي رادس لزيارة خالته مضيفا بأن " الرئيس كان يمشي لنفس الحمام الي نمشيلو".

تجدر الاشارة الي ان بودربالة نجح في الفوز بمقعد في البرلمان الجديد وهو من أبرز الشخصيات التي من المتوقع تقديم ترشحها لرئاسة البرلمان.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260927



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 31 جانفي 2023 | 9 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:14 17:45 15:22 12:40 07:23 05:54
Babnet
12°
 Babnet15° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-816°-915°-1016°-816°-10
  • Avoirs en devises
    22324,4

  • (30 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33863 DT        1$ =3,07162 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 jan)   117,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   