ابراهيم بودربالة: قيس سعيد يجي لرادس خاطر يزور خالتو وكان يمشي للحمام الي انا نمشيلو

قال الثلاثاء 31 جانفي، عميد المحامين السابق الفائز في الدور الثاني للانتخابات التشريعية عن دائرة رادس مقرين، ابراهيم بودربالة انه لم يلتقي برئيس الجمهورية منذ ان كلفه برئاسة اللجنة الاقتصادية.واكد انه لم يلتقي ايضا الرئيس خلال زيارته منذ اسابيع الي رادس مشيرا الي ان رئيس الجمهورية ولد رادس ويأتي الي رادس لزيارة خالته مضيفا بأن " الرئيس كان يمشي لنفس الحمام الي نمشيلو".تجدر الاشارة الي ان بودربالة نجح في الفوز بمقعد في البرلمان الجديد وهو من أبرز الشخصيات التي من المتوقع تقديم ترشحها لرئاسة البرلمان.