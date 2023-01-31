نجيب الدزيري: النهضة اخترقت وزارة الفلاحة والرئيس قيس سعيد عيّن عسكريا لتطهير الوزارة وهناك 3 تحويرات وزارية أخرى ستتم في القريب العاجل ‎‎

قال الثلاثاء 31 جانفي، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري ان وزارة الفلاحة تم اختراقها كليا من قبل النهضة في عهد محمد بن سالم.واشار الدزيري الي ان الرئيس قيس سعيد عين عسكريا على رأس وزارة الفلاحة لتطهير الوزارة من هذا الاختراق مبينا ان هناك أطراف في الوزارة "حطت العصا في العجلة بش الشعب التونسي ما يحققش الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الاساسية".وفي سياق متصل كشف الدزيري عن وجود 3 تحويرات وزارية اخرى ستتم في القريب العاجل لمزيد تدعيم الحكومة بكفاءات عسكرية ومدنية حقيقية حسب تصريحه.يذكر ان الرئيس قيس سعيد قرر الاثنين 30 جانفي اجراء تحوير جزئي على الحكومة اعفى بمقتضاه كل من وزير التربية ووزير الفلاحة.