الناطق باسم حراك25 جويلية: هناك من يُغالط رئيس الجمهورية بهدف ضرب المسار

وأفاد بان كمال الماجري توجّه الى ولاية بن عروس والتقى الوالي الذي رفض تنصيبه باعتبار انتماء المعتمد للحراك الذي انتقد والي بن عروسوأشار الى أنه تم تعيين معتمد جديد بعد التخلي عن المعتمد المنتمي الى الحراكواتهم بن مبروك وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالوقوف وراء والي بن عروس الذي اعتبره "ينتمي الى تنسيقيات الشوارع التي تتحيّل باسم مسار 25 جويلية لضرب المسار والعمل ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيّدونزّه ضيف "رونديفو9" وزير الداخلية ووزيرة العدل مشيرا الى أن البعض يعمل من اجل ضرب المسار وتعطيله ومغالطة رئيس الجمهورية بخصوص عدد من التعيينات