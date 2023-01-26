الناطق باسم حراك25 جويلية: هناك من يُغالط رئيس الجمهورية بهدف ضرب المسار

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 22:12 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أكّد الناطق الرسمي باسم "حراك 25 جويلية" محمود بن مبروك خلال حضوره اليوم الخميس ببرنامج "رونديفو9" على قناة التاسعة أنه تم تعيين عضو من الحراك كمال الماجري كمعتمد في المنيهلة مشيرا الى أن برقية تعيينه صدرت عن وزارة الداخلية

وأفاد بان كمال الماجري توجّه الى ولاية بن عروس والتقى الوالي الذي رفض تنصيبه باعتبار انتماء المعتمد للحراك الذي انتقد والي بن عروس

وأشار الى أنه تم تعيين معتمد جديد بعد التخلي عن المعتمد المنتمي الى الحراك

واتهم بن مبروك وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالوقوف وراء والي بن عروس الذي اعتبره "ينتمي الى تنسيقيات الشوارع التي تتحيّل باسم مسار 25 جويلية لضرب المسار والعمل ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد

ونزّه ضيف "رونديفو9" وزير الداخلية ووزيرة العدل مشيرا الى أن البعض يعمل من اجل ضرب المسار وتعطيله ومغالطة رئيس الجمهورية بخصوص عدد من التعيينات




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