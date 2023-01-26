مُوزعو قوارير الغاز يُلوّحون بالدخول في إضراب بـ3 أيام

مُوزعو قوارير الغاز يُلوّحون بالدخول في إضراب بـ3 أيام

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 11:10 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أكد رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي، محمد المنيف، اليوم الخميس 26 جانفي 2023، أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيدخلون في إضراب بـ3 أيام بداية من 31 جانفي الجاري إلى غاية غيرة فيفري المقبل.

وخلال مداخلته على اذاعة شمس ، أوضح محمد المنيف، أن موزعي قوارير الغاز أصبحوا يعملون في ظروف سيئة وصعبة خاصة في ظل الارتاع المتواصل لأسعار المحروقات.

وشدد المنيف على أنهم يطالبون بضرورة الترفيع في منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات لافتا إلى أنهم عقدوا جلسة مع سلطة الإشراف خلال شهر ديسمبر الفارط وتم الاتفاق على إيجاد حل قبل موفى الشهر الماضي لكنهم إلى الآن لم يتلقوا أي ردّ.

وبخصوص النقص المسجل في قوارير الغاز في الفترة الأخيرة، أوضح أن الإشكال خارج عن نطاقهم خاصة وأنهم لم يتوفقوا عن النشاط لكن هناك نقص في هذه المادة.


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