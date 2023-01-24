محسن حسن: أخبار جيدة في علاقة بقرض صندوق النقد والرئيس سلمهم رسالة حسن نوايا

Publié le Mardi 24 Janvier 2023 - 16:39 قراءة: 0 د, 37 ث
      
كشف الخبير الاقتصادي محسن حسن الخبير الاقتصادي في مداخلة عبر امواج راديو إي أف أم، إن هناك أخبار جيدة في علاقة بقرض صندوق النقد الدولي المقدر ب1.9 مليار دولار.

وأكد أن الوفد التونسي الذي ذهب إلى منتدى دافوس حمل معه الملف كاملا إلى صندوق النقد الدولي بما فيها رسالة النوايا التي طلب الصندوق إمضاءها من قبل رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي.
وقال محسن حسن ان الوثيقة تنص على التزام تونس بالقيام بإصلاحات اقتصادية ورد جزء منها في قانون المالية.

وتابع " من بين هذه الخطوات إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه وخفض نفقات الدعم واعتماد الية التعديل الآلي للأسعار ومسألة التقاعد وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الأجور".

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