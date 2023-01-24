كشف النائب السابق مجدي الكرباعي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم " أن السلطات الايطالية وجهت تهمة القتل العمد بحق أطباء ايطاليين يشتبه في قتل مهاجر تونسي غير شرعي بمنحه أدوية مخدرة.



واضاف الكرباعي " وفق المعطيات يتم اجبار المهاجرين غير الشرعيين على تناول الأدوية المخدرة تمهيدا لترحيلهم دون مقاومة".

وتابع " المجتمع المدني الإيطالي أثار القضية في ظل سكوت السفارة التونسية".





