الكرباعي يكشف "توجيه تهمة القتل العمد بحق أطباء ايطاليين قتلوا مهاجرا تونسيا باجباره على تناول أدوية مخدرة"

الكرباعي يكشف "توجيه تهمة القتل العمد بحق أطباء ايطاليين قتلوا مهاجرا تونسيا باجباره على تناول أدوية مخدرة"

Publié le Mardi 24 Janvier 2023 - 15:44 قراءة: 0 د, 20 ث
      
كشف النائب السابق مجدي الكرباعي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم " أن السلطات الايطالية وجهت تهمة القتل العمد بحق أطباء ايطاليين يشتبه في قتل مهاجر تونسي غير شرعي بمنحه أدوية مخدرة.

واضاف الكرباعي " وفق المعطيات يتم اجبار المهاجرين غير الشرعيين على تناول الأدوية المخدرة تمهيدا لترحيلهم دون مقاومة".
وتابع " المجتمع المدني الإيطالي أثار القضية في ظل سكوت السفارة التونسية".


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