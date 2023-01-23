عميد المحامين حاتم مزيو : تكوين لجنة دفاع عن سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة وهذه رسالتنا لرئيس الجمهورية

عميد المحامين حاتم مزيو : تكوين لجنة دفاع عن سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة وهذه رسالتنا لرئيس الجمهورية

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 12:35 قراءة: 0 د, 46 ث
      
باب نات - اكد عميد المحامين حاتم مزيو خلال ندوة صحفية بدار المحامي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 على خلفية الاحكام الصادرة من القضاء العسكري حول المحامين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة ،ان القضاء العسكري غير مختص ،وانهم يرفضون محاكمة المحامين والمواطنين امام القضاء العسكري،موضحا انهم يطلبون من رئيس الجمهورية ،الغاء المحاكمات العسكرية للمحامين والمدنيين، مبينا ان المحاماة التونسية لن تسلم ابنائها لأي طرف .

واكد مزيو ان المحاماة ستكون في الصف الأول للدفاع عن الحقوق والحريات .



واكد عميد المحامين حاتم مزيو انه كون لجنة دفاع عن المحاميان زقروبة ومخلوف وانه يترأس تلك اللجنة ، موضحا ان جميع هياكل المحاماة مع المحامين وانه سيتوجه ورىيس الفرع الجهوي للمحامين ولجنة الدفاع التى حددوها الى المحكمة العسكرية لتقديم مطلب في تعقيب الحكم الصادر ، وتقديم مطلب لكف التفتيش خصوص ملف قضية زقروبة ومخلوف ، وانهم سيعقدون اجتماع طارئ اثر ذلك لتحديد عدة نقاط أخرى بخصوص الملف .


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