جامعة الثانوي: 'السلطة لا ترى ولا تسمع... والمرحلة القادمة عنوانها الأساسي التصعيد'

جامعة الثانوي: 'السلطة لا ترى ولا تسمع... والمرحلة القادمة عنوانها الأساسي التصعيد'

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 10:51 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكدت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان، أن العنوان الأساسي للمرحلة القادمة سيكون التصعيد، وذلك في إشارة لقرار الهيئة الادارية بمواصلة حجب الأعداد خلال الثلاثي الثاني

وفي اتصال هاتفي لها في برنامج شمس معاك على اذاعة شمس اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، شددت جودة دحمان على أن الهيكل النقابي لن يتراجع ما لم يتم عقد مفاوضات جدية مع وزارة التربية تفضي إلى حلول وقرارات تُلبي مطالب المربين.

واعتبرت المتحدثة أن السلطة ترتهن المربي والتلميذ والمدرسة والولي، وهي سلطة لا ترى ولا تسمع وتتعامل مع مطالب قطاع التعليم الثانوي بعبث وصمم كبير وغير مسؤول وفق حديثها.

واستنكرت دحمان عدم تطبيق عدة نقاط في الإتفاقية الموقعة في شهر فيفري 2019، وبينت أن العديد من النقاط مازلت عالقة وهي نقاط تخص العمل البيداغوجي والتقاعد على قاعدة الأمراض والترقيات.



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