في الحقائق الأربعة: جزء ثاني من تحقيق يهاجم بعض الانستغراموز ويصفهم بالمتحيلين

في الحقائق الأربعة: جزء ثاني من تحقيق يهاجم بعض الانستغراموز ويصفهم بالمتحيلين

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 07:28 قراءة: 0 د, 24 ث
      
بث برنامج الحقائق الاربعة على قناة الحوار التونسي تحقيقا واصل من خلاله الاعلامي حمزة البلومي كشف ما وصفه " بتحيل بعض الانستغراموز والانستغرامور" عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفق التقرير يقوم صانعو المحتوى بالتعامل مع بعض الشركات والمحال بدون فواتير وهو ما يعتبر مخالفة للقانون المالي.
وقد اثار التحقيق الأول الذي بث الاسبوع الماضي بعنوان " انستغرايب" غضب بعض العاملين في صناعة المحتوى.

رابط الفيديو

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260425



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 23 جانفي 2023 | 2 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:07 17:37 15:14 12:38 07:28 05:58
Babnet
Babnet13° Babnet % 75 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-614°-514°-512°-612°-7
  • Avoirs en devises
    22530,6

  • (20 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,32828 DT        1$ =3,08603 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 jan)   1687,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   