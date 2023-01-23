في الحقائق الأربعة: جزء ثاني من تحقيق يهاجم بعض الانستغراموز ويصفهم بالمتحيلين

بث برنامج الحقائق الاربعة على قناة الحوار التونسي تحقيقا واصل من خلاله الاعلامي حمزة البلومي كشف ما وصفه " بتحيل بعض الانستغراموز والانستغرامور" عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفق التقرير يقوم صانعو المحتوى بالتعامل مع بعض الشركات والمحال بدون فواتير وهو ما يعتبر مخالفة للقانون المالي.
وقد اثار التحقيق الأول الذي بث الاسبوع الماضي بعنوان " انستغرايب" غضب بعض العاملين في صناعة المحتوى.
رابط الفيديو
ووفق التقرير يقوم صانعو المحتوى بالتعامل مع بعض الشركات والمحال بدون فواتير وهو ما يعتبر مخالفة للقانون المالي.
وقد اثار التحقيق الأول الذي بث الاسبوع الماضي بعنوان " انستغرايب" غضب بعض العاملين في صناعة المحتوى.
رابط الفيديو
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 260425