حجز قضية احداث المطار للمفاوضة والتصريح بالحكم

Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 - 14:14 قراءة: 0 د, 21 ث
      
نظرت اليوم محكمة الإستئناف العسكرية بتونس في ملف "قضية احداث المطار" .
وبسماع المتهمين تمسكوا باتصال القضاء باعتبار سبق وان تعهد القضاء العدلي بنفس الوقائع وصدور حكم نهائي فيها بتاريخ 25ماي2022.

وقد اكد المتهم مهدي زقروبة وهو محامي بعدم أهلية هيئة المحكمة للبت في القضية باعتبار الطعن في حيادها عبر عريضة في التجريح قدمت للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس.


وبعد مرافعات المحامين قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.

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