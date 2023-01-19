بداية تساقط الثلوج بمرتفعات عين دراهم وغار الدماء



الرصد الجوي يتوقع أجواء شتوية بامتياز اليوم الخميس



شهدت مدينة عين دراهم فجر اليوم تساقط كميات من الثلوج بالمرتفعات وبوسط المدينة حيث اكتست المباني حلة من اللون الأبيض.وقد تدخلت الجرافات والكاسيات لإزالة الثلوج واعادة الحركية للطرقات الرئيسية و المسالك بمدينة عين دراهم باستعمال الملح الغذائي لاذابة الثلوج .و يتسم الطقس، الخميس، بأجواء شتوية خالصة مع نزول الامطار وتساقط البرد والتساقطات الثلجية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة.وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، يسجل اليوم نزول أمطار متفرقة ورعدية بالشمال ومن المنتظر ان تكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد باماكن محدودة إضافة إلى تساقطات ثلجية بالمناطق الجبلية الغربية التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر.وتسجل درجات الحرارة انخفاضا حادا لتتراوح القصوى بين 5 و12 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 12 و17 ببقية الجهات.وتتواصل الرياح قوية قرب السواحل وبالجنوب أين تثير الرمال، والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، في حين يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج.