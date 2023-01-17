كاتب عام الجامعة العامة للنقل يؤكد مُقاضاة عدد من النقابيين في قطاع النقل

أكد كاتب عام الجامعة العامة للنقل، وجيه الزيدي، أن وزارة النقل رفعت قضية ضد 16 مسؤولا نقابيا في قطاع النقل على خلفية التحركات التي قامت بها الجامعة في ديسمبر 2022.وخلال مداخلته اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023، في ماتينال اذاعة شمس، أضاف الزيدي، أنه تم توجيه عديد التهم لهم منها "تعطيل سير العمل داخل مقر وزارة النقل وتعطيل المصعد الكهربائي".وتابع الزيدي بأن وزير النقل رفع قضية أخرى ضده يوم 10 أكتوبر 2022 على خلفية تصريحاته بوسائل الإعلام حول اهتراء أسطول شركة نقل تونس وتقديم أرقام مغلوطة.