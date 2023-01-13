نبيل حجّي: سعيّد لن يستمع لأي مبادرة.. ويصنّفها في خانة المؤامرة

قال الامين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يُصغي لأي مبادرة، بما فيها مبادرة اتحاد الشغل مع رابطة حقوق الانسان وهيئة المحامين.واعتبر حجي خلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، ان رئيس الدولة لا يرى نفسه على خطأ، وبالتالي فسيصنّف هذه المبادرة في خانة المؤامرة.وتابع حجي ان خير دليل على ذلك، هو استضافته لسمير ماجول رئيس منظمة الاعراف، واستضافة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لمنظمة عمال تونس، خلال نفس الفترة التي تم فيها اعلان المبادرة.ودعا حجي التونسيين الى وضع حد لرئيس الجمهورية قيس سعيد وسياساته، قائلا "وقفوه راهو هارب بيكم".