كان نشاط مؤسسة "حكمة"الأردنية للصناعات الدوائية وبرنامج تطوير أعمالها بتونس في المرحلة القادمة ، أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ب أحمد النجار مديرعام المؤسسة الذي كان مرفوقا ب محمد سمارة المدير المالي و معين زعفران مدير المشروع الجديد.



وبيّن أحمد النجار بالمناسبة ان شركة "حكمة" العالمية تنشط في تونس منذ ثلاثين سنة ولها ثلاثة وحدات صناعية توفر قرابة 250 موطن شغل، ثلثيها من أصحاب الشهادات العليا و يخصص إنتاجها من الأدوية الجنيسة لتزويد السوق المحلية وللتصدير نحو عديد البلدان العربية والإفريقية.



وأفاد احمد النجار أن الشركة في مرحلة متقدمة من الإعداد لإنشاء وحدة صناعية جديدة بسيدي ثابت من ولاية أريانة بإستثمارات جملية تناهز 30 مليون دينار ،ستعتمد في إنتاجها على احدث التكنولوجيات العالمية و المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مبرزا أن هذه التوسعة هي تأكيد للثقة في تونس كموقع متميز للإستثمار في محيطها الإقليمي . وافاد المدير العام ان الشركة تخطط لإعتماد تونس كمنصة إستراتيجية للتوجه نحو السوق الإفريقية.



كما أعرب أحمد النجار عن إرتياحه لسير نشاط المؤسسة بالرغم من الصعوبات التي واجهتها في الفترة الأخيرة جراء الجائحة الصحية كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية و ما خلفته الأزمتان من تداعيات خاصة على مستوى كلفة الإنتاج ، مشيرا الى اهمية تبسيط الإجراءات وتسريعها في ما يتعلق بمسار إنشاء الوحدة الجديدة و في مجال تسجيل الادوية و عمليات التصدير.



من جانبه ،أكد سمير سعيّد على اهمية قطاع الصناعات الدوائية في تونس و على ما يحظى به هذا الأخير من إهتمام و دعم و إعتباره قطاعا إستراتيجيا تتوفر له في بلادنا كل مقومات النجاح والتطور وفي مقدمتها الكفاءات البشرية الضرورية و الإمكانيات اللوجستية اللازم للإنتاج بنفس المعايير الدولية مما يعزز قدرته التنافسية لإقتحام الأسواق الخارجية و خاصة منها السوق الإفريقية ، معربا عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالإستثمار لمرافقة المؤسسة في مسار تطوير أنشطتها و توفير الإحاطة والدعم الضروريين لتجاوز الصعوبات المعترضة بالتعاون مع الوزارات والهياكل ذات العلاقة من ذالك التسريع في الحصول على رخصة البناء والربط بالمرافق الضرورية والعمل على التقليص في آجال تسجيل الأدوية و وتيسير إجراءات التوريد والتصدير.





