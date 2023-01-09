وزير الإقتصاد وسفير إيطاليا الجديد يتباحثان فرص تعزيز التعاون الإقتصادي والشراكة.

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر الإثنين 09 جانفي 2023 ب Fabrizio Saggio سفير إيطاليا الجديد بتونس.

وكانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين خاصة على مستوى االتعاون المالي والإستثمار والشراكة.

وأكد الجانبان في هذا السياق على أهمية الإنطلاق في إعداد متطلبات الشروع في إنجاز مشروع الربط الكهربائي من الطاقة الشمسية بين تونس وإيطاليا من قبل مختلف الأطراف المعنية و ذلك لإنعكاساته الإيجابية المؤكدة على البلدين ، على المستوى الإقتصادي والطاقي والإيكولوجي.

كما إستعرض الجانبان مدي التقدم في تنفيذ بعض المشاريع الممولة من الجانب الإيطالي و خاصة منها التي تشهد صعوبات في الإنجاز في عدد من المجالات الحيوية، مؤكدين على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك يجمع كافة الأطراف المعنية خلال الأيام القادمة لتكثيف التنسيق لحلحلة الإشكاليات القائمة بما يمكن من التسريع في تنفيذها، هذا الي جانب التعرض الى عدد من الإشكاليات والصعوبات التي تعترض بعض المؤسسات الإيطالية المنتصبة بتونس و ما تتطلبه من إحاطة و حلول حتى تواصل نشاطها في أفضل الظروف .



وأعرب سمير سعيّد في هذا السياق عن إرتياحه للمستوى المرموق الذي بلغه التعاون الثنائي في مختلف المجالات مما يبوأ إيطاليا اليوم، مرتبة متقدمة كشريك إستراتيجي لتونس، مؤكدا حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيز هذا التعاون المثمر و تنويعه و إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير الإحاطة اللازمة و الدعم الضروري للمؤسسات الإيطالية سواء منها المنتصبة في تونس او الراغبة في النشاط في بلادنا.

من جانبه أكد Fabrizio Saggio على متانة العلاقات الثنائية و تجذرها ، مبرزا حرص الحكومة الإيطالية و إستعدادها لمزيد دعمها وتطويرها ، مشيرا في ذات السياق الي إهتمام عديد المستثمرين الإيطاليين بالإستثمار في تونس و هو ما يطرح تنظيم " منتدي للإستثمار الإيطالي والشراكة " خلال الصائفة القادمة لإستكشاف الفرص المتوفرة خاصة في القطاعات الواعدة.



