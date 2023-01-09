محاكمة رجل الأعمال خالد القبي

باشرت صباح اليوم الإثنين 9 جانفي 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلقت بتجاوزات بنكية ارتكبها رجل الأعمال خالد القبي تمثلت في حصوله على قروض بنكية دون تسديدها وفق ما ورد في الأبحاث وملف القضية .



ولم تستنطق المحكمة رجل الأعمال خالد القبي.



وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم مطلب في القيام بالحق الشخصي وطلب التاخير لتقديم الطلبات ،وفوض محامي خالد القبي النظر في التاخير فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة فيفري المقبل.



يذكر ان رجل الأعمال خالد القبي حوكم من قبل هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس،ب5 سنوات سجنا ونصف وذلك في قضية تعلقت تسهيل بعض الأعمال التجارية لخالد القبي خلال فترة ايقافه اثر الثورة بسجن المرناقية.



