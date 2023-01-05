في الزهراء ... ماطله في خلاص كراء الشقة... فقتله و دفنه في المطبخ

علمت اذاعة موزاييك أن أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني احتفظوا بكهل للاشتباه في تورطه منذ أربعة أشهر في قتل أجنبي وتحديدا جزائري الجنسية قبل دفنه بمطبخ شقته (الضحية) المجاورة لشقة المظنون فيه.



وتفيد الأبحاث المجراة أنه سجّل اختفاء الضحية وهو كهل أيضا، منذ حوالي أربعة أشهر لتنقطع أخباره تماما ورغم المساعي الأمنية للكشف عن ملابسات اختفائه الا أنها انتهت بدون أي نتيجة تذكر.



وبمباشرة أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية كثفوا من تحرياتهم الى أن تم حصر الشبهة في كهل من معارف الهالك تجمعهما علاقة كراء حيث سوّغ المظنون فيه شقة الى الهالك مجاورة لشقته بجهة الزهراء من ولاية بن عروس.



وبتضييق الخناق على المظنون فيه اعترف بقتل الهالك مفيدا بأنه ماطله في خلاص كراء الشقة الى أن ضاق به ذرعا فاستغل تواجده بشقته ليلا حيث تسلل اليها وقام بقتله ثم احدث حفرة بمطبخ شقة الضحية ودفن الجثة ليتولى لاحقا تسويغ الشقة لفائدة شقيقين من معارفه.



وقد أذن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث باستخراج الجثة وتأمينها على ذمة الطب الشرعي فيما تقرر الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث.



