البريكي: امنحوا الرئيس 10 سنوات مثل سابقيه وبعدها حاسبوه

وصف امين عام حركة تونس الى الأمام عبيد البريكي الداعين لاعلان الشغور بمنصب رئيس الجمهورية بانهم لا يستحقون الرد عليهم".
وأضاف " جبهة الخلاص التي تدعو لذلك لا تعترف بالدستور ولا بالمسار الحالي ولا بالرئيس فلماذا تدعو لشغور منصبه في تحركاتهم المرتقبة في 14 جانفي".
وتابع البريكي " كيف نقيم مدة عام ونصف من سلطة الرئيس قيس سعيد بنفس تقييم 10 سنوات من الحكم الماضي" مضيفا " امنحنا 10 سنوات وسنتحاسب بعدها".
وأضاف " جبهة الخلاص التي تدعو لذلك لا تعترف بالدستور ولا بالمسار الحالي ولا بالرئيس فلماذا تدعو لشغور منصبه في تحركاتهم المرتقبة في 14 جانفي".
وتابع البريكي " كيف نقيم مدة عام ونصف من سلطة الرئيس قيس سعيد بنفس تقييم 10 سنوات من الحكم الماضي" مضيفا " امنحنا 10 سنوات وسنتحاسب بعدها".
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