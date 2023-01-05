البريكي: امنحوا الرئيس 10 سنوات مثل سابقيه وبعدها حاسبوه

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 10:43 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وصف امين عام حركة تونس الى الأمام عبيد البريكي الداعين لاعلان الشغور بمنصب رئيس الجمهورية بانهم لا يستحقون الرد عليهم".
وأضاف " جبهة الخلاص التي تدعو لذلك لا تعترف بالدستور ولا بالمسار الحالي ولا بالرئيس فلماذا تدعو لشغور منصبه في تحركاتهم المرتقبة في 14 جانفي".
وتابع البريكي " كيف نقيم مدة عام ونصف من سلطة الرئيس قيس سعيد بنفس تقييم 10 سنوات من الحكم الماضي" مضيفا " امنحنا 10 سنوات وسنتحاسب بعدها".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 259471

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 05 Janvier 2023 à 11h 17m |           
10 سنوات من الحكم الماضي جاءت في إطار الحرية والديمقراطية وحكم الشعب. ولم نرى فيها انقلابا على مجلس النواب أو انقلابا على رئيس الدولة. أمّا السنة والنصف من سلطة الرئيس فقد جاءت في إطار انقلاب على مجلس النواب وعلى كل مؤسسات الدولة والدستور وعلى كل نضالات المناضلين.
البريكي لايزّي يساند في الانقلاب (عيني عينك) ولايزّي يستغفل في التوانسة !!!

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 05 Janvier 2023 à 10h 49m |           
دبارة الفار على مولى الدّار.
أنت ما تعرفش الحرية وتربّيت في وسط الاستبداد وما تنجّم تعيش كان في ظلّ الاستبداد. ولذلك اسكت وخلّي الرجال تتكلّم وتناضل



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