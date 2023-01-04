وزيرة الأسرة: إحداث 70 روضة أطفال عموميّة دامجة في المناطق الداخليّة وذات أولويّة التدخل





· تعزيز الدور الاجتماعي للدولة لفائدة الطفولة الفاقدة للسند والطفولة في وضعيّات هشّة



· الترفيع في الاعتمادات السنوية وفي قيمة المشاريع المسندة في إطار برنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة



· الترفيع في قيمة الاعتمادات المخصّصة للبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" بـ40 % وإحداث 30 مجمّعا نسائيّا في المناطق الريفيّة



· إحداث مركز للتعهّد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن بكل ولاية باعتمادات 12 مليون دينار



· المراهنة على الإيداع العائلي لكبار السنّ



شاركت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم الثلاثاء 3 جانفي 2023، في ندوة صحفية بمدينة الثقافة بالعاصمة تم خلالها استعراض أبرز محاور واهداف المخطط التنموي 2023-2025 بحضور عدد من أعضاء الحكومة والولاة.



وأعلنت الوزيرة أن السنوات الثلاث القادمة ستشهد إحداث 70 روضة أطفال عموميّة دامجة إعمالا لمبدأ التمييز الإيجابي لتقليص الفجوة بين المناطق وتوجيه الإحداثات الجديدة لرياض الأطفال العموميّة نحو المناطق الداخليّة وذات أولويّة التدخل موزّعين بين 25 روضة عموميّة سنة 2023 و23 سنة 2024 و22 سنة 2025، بعد إحداث 30 روضة مماثلة سنة 2022، وتمتيع 20 ألف طفل بالتربية ما قبل المدرسيّة في برنامج تسجيل أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند برياض الأطفال العموميّة والخاصّة سنة 2023 و30 ألف سنة 2024 و40 ألف طفل سنة 2025 بعد أن تمّ إلى حدود 2022 تمتيع 15 ألف طفل.



وبيّنت، في السياق ذاته، أنّ الوزارة ستواصل إعادة إحياء رياض الأطفال البلديّة من خلال تهيئة وتجهيز 11 مؤسسة باعتمادات تفوق 1 مليون دينار بعد أن تمّ إلى حدود سنة 2022 صيانة وتجهيز 6 مؤسسات باعتمادات ماليّة تقدّر بـ 480 ألف دينار، إلى جانب دمج 300 طفل ذوي طيف التوحّد ضمن مؤسسات الطفولة المبّكرة والخاصّة سنة 2022 وتمكينهم من التكيّف إيجابيّا مع محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على تحقيق توازنهم، وسيتمّ مضاعفة عدد المستفيدين من هذا البرنامج الأول من نوعه في تونس حيث من المنتظر أن يبلغ عدد الأطفال المستفيدين 600 طفلا سنة 2023 و 800 طفل سنة 2024 و1000 طفل سنة 2025.



كما أكّدت الوزيرة الحرص على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة لفائدة الطفولة الفاقدة للسند والطفولة في وضعيّات هشّة من خلال التعهّد بالأطفال في المراكز المندمجة للشباب والطفولة وإعادة ادماجهم بالمجتمع، حيث تمّ إلى حدود 2022 التعهّد بـ 322 طفل مقيم (ة) و261 أطفال الإيداع العائلي و1468 طفل (ة) بالوسط الطبيعي بكلفة ماليّة تفوق 5,4 م د، ومن المنتظر أن يتمّ التعهّد سنة 2023 بـ 360 طفل مقيم (ة) و285 أطفال الإيداع العائلي و1520 طفل (ة) بالوسط الطبيعي بكلفة ماليّة 5,2 م د، وسنة 2024 بـ 380 طفل مقيم (ة) و320 أطفال الإيداع العائلي و1600 طفل (ة) بالوسط الطبيعي بكلفة ماليّة 5,9 م د، والتعهّد سنة 2025 بـ 400 طفل مقيم (ة) و350 أطفال الإيداع العائلي و1700 طفل (ة) بالوسط الطبيعي بكلفة ماليّة 6,3 م د.



وقالت أنّ الوزارة تعهّدت بـ 4457 طفل (ة) في وضعيات الهشاشة بمركبات الطفولة بكلفة ماليّة 7,6 م د إلى حدود 2022 وسيتمّ التعهّد سنة 2023 بـ 5480 طفل (ة) بكلفة ماليّة 8,5 م د وسنة 2024 بـ 5900 طفل (ة) بكلفة ماليّة 9,3 م د وسنة 2025 بـ 6200 طفل (ة) بكلفة ماليّة 9,7 م د.



وأكّدت أنّه سيتمّ مواصلة تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة الذي تسنى من خلاله سنة 2022 تمكين 719 أسرة من مواطن رزق باعتمادات مالية تقدّر ب 2,5 م د والترفيع في الاعتمادات السنوية وفي قيمة المشاريع الى 20 ألف دينار، وسيتمّ تمتيع 1000 أسرة سنة 2023 باعتمادات ماليّة تقدّر 4.2 مليون دينار و1200 أسرة باعتمادات ماليّة تبلغ 5,8 مليون دينار سنة 2024 و1400 أسرة باعتمادات ماليّة تصل إلى 7 مليون دينار سنة 2025.



كما أعلنت، في السياق ذاته، عن إحداث 3 فضاءات نموذجيّة جديدة للأسرة لتقديم خدمات متنوعة لجميع أفراد الأسر بولايات سيدي بوزيد والمهديّة ومدنين سنة 2025 باعتمادات ماليّة تفوق 12 مليون دينار، في انتظار استكمال إحداث 8 فضاءات نموذجيّة للأسرة في ولايات قابس والمنستير وصفاقس والقيروان والكاف وسليانة وباجة باعتمادات ماليّة تفوق 34 مليون دينار.



وأكّدت الانطلاق في تنفيذ برنامج الإحاطة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر للتصدّي للهجرة غير النظاميّة في ولايات صفاقس والمهديّة وتونس والقصرين ومدنين باعتمادات جمليّة تقدّر بـحوالي 1 مليون دينار، مشيرة إلى إحداث 5 وحدات تعهّد لدعم قدرات الأولياء للتعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلّم بولايات باجة وجندوبة وأريانة والقيروان ومدنين باعتمادات جمليّة تفوق 700 ألف دينار وينفّذ على مدى سنتين وفضاءين جديدين للتوجيه والإرشاد الأسري بولايتي تطاوين وبنزرت باعتمادات ماليّة تقدّر بـ380 ألف دينار لكلّ مركز خلال الفترة 2023-2025 في إطار اتفاقيات شراكة وعقود أهداف.



كما أفادت الوزيرة أنّ التوجّهات في مجال المرأة خلال فترة المخطّط تتمحور حول التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ومقاومة العنف ضدّ المرأة، وأعلنت بالمناسبة الترفيع في قيمة الاعتمادات المخصّصة للبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" بـ40 % وبرمجة اعتمادات سنويّة بقيمة 14 مليون دينار لتمويل المشاريع النسائيّة متناهية الصغر والصغرى والمتوسّطة، مشيرة إلى الموافقة على تمويل 1050 مشروع نسائي خلال سنة 2022 وسيتمّ إحداث خلال فترة المخطط 2500 مؤسّسة متناهية الصغر بطاقة تشغيل تصل إلى 3000 موطن شغل و1000 مؤسّسة صغيرة بطاقة تشغيل تقدر بـ 2400 موطن شغل و150 مؤسّسة متوسّطة بطاقة تشغيل تبلغ 750 موطن شغل.



وأضافت أنّه سيتمّ العمل على إحداث 30 مجمّعا نسائيّا في المناطق الريفيّة بمعدّل 10 مجامع تنمويّة جديدة سنويّا باعتمادات 3 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات و1500 مشروعا نسائيّا في الوسط الريفي تعتمد سلاسل القيمة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية وتحويل المنتجات، وتمكين 1000 أمّ للتلاميذ المهدّدين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي سنويّا باعتمادات ماليّة تقدّر 1 مليون دينار، بعد تمكين 512 مورد رزق في حين مازال 265 مورد رزق في طور التنفيذ في 69 معتمديّة بـ 18 ولاية تونسيّة باعتمادات ماليّة سنويّة تبلغ 2,26 مليون دينار.



وفي مجال مقاومة العنف ضدّ المرأة، بيّنت الوزيرة الحرص على إحداث مركز للتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن بكل ولاية باعتمادات 12 مليون دينار و12 مركزا جديدا للاستقبال والانصات، بالإضافة إلى تمكين النساء والفتيات في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ القرار الأممي 1325 "المرأة والسلم والأمن" باعتمادات 3,2 مليون دينار وشملت التدخلات سنة 2022 الواعرة بولاية سيدي بوزيد وجزة بولاية الكاف في حين ستشمل سنة 2023 سيدي مخلوف بمدنين وسنة 2024 ولايتي القصرين وقفصة وسنة 2025 ولايتي القيروان وجندوبة.



وفي مجال كبار السنّ، شدّدت الوزيرة على المراهنة على الإيداع العائلي لكبار السنّ من خلال الترفيع في المنحة المسندة للعائلة الكافلة من 200 دينار إلى 350 دينار شهريّا بكلفة جمليّة تفوق بـ 2.6 مليون دينار في السنوات 2023-2025 وإحداث مؤسسات جديدة لرعاية كبار السنّ بكل من ببلاريجيا –جندوبة والقصرين والقيروان بكلفة جمليّة تفوق 13 مليون دينار، مشيرة إلى إحداث 13 فريقا متنقّلا لكبار السن الجديدة ليصبح عددها 44 فريقا في 2025 بعد أن كانت 31 فريقا سنة 2022 والترفيع في عدد المنتفعين من 3000 سنة 2022 إلى 5000 مسن ومسنّة سنة 2025 باعتمادات جمليّة قدرها 2,295 م د، ودعم المنظومة التشريعيّة والتشجيع على الاستثمار الخاص في مجال رعاية كبار السن من خلال اقتراح إصدار مجلة كبار السن ومراجعة كراسات الشروط ذات العلاقة.



