محسن حسن: أدعو لفصل جهاز المراقبة الاقتصادية عن وزارة التجارة

Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 09:49 قراءة: 0 د, 21 ث
      
طالب الخبير الاقتصادي محسن حسن في مداخلة على قناة التاسعة بأن يتم فصل جهاز المراقبة الاقتصادية عن وزارة التجارة ومنحه الاستقلالية الكاملة ليقوم بعمله.
وأضاف محسن حسن " يجب منح جهاز المراقبة الدعم البشري الكامل مع تكوين اطاراته لمكافحة الاحتكار".
كما دعا محسن حسن إلى دعم استقلالية مجلس المنافسة في اطار جهود مكافحة الفساد مع دعم الكفاءات داخله.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259409



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 04 جانفي 2023 | 12 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:18 14:58 12:31 07:32 06:00
Babnet
11°
 Babnet19° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1017°-1118°-1018°-1020°-9
  • Avoirs en devises
    22812,9

  • (3 jan)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,31453 DT        1$ =3,11000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 jan)   1831,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   