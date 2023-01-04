محسن حسن: أدعو لفصل جهاز المراقبة الاقتصادية عن وزارة التجارة

طالب الخبير الاقتصادي محسن حسن في مداخلة على قناة التاسعة بأن يتم فصل جهاز المراقبة الاقتصادية عن وزارة التجارة ومنحه الاستقلالية الكاملة ليقوم بعمله.وأضاف محسن حسن " يجب منح جهاز المراقبة الدعم البشري الكامل مع تكوين اطاراته لمكافحة الاحتكار".كما دعا محسن حسن إلى دعم استقلالية مجلس المنافسة في اطار جهود مكافحة الفساد مع دعم الكفاءات داخله.