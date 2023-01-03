هيكل المكي: سعيد ليس جمال عبد الناصر وان لم يتم تشكيل حكومة سياسية سيكون لنا شأن اخر معه

قال القيادي في حركة الشعب هيكل المكي في مداخلة عبر قناة التاسعة أن الحزب لا يدافع عن اشخاص بل عن مسار.وأضاف " رئيس الجمهورية قيس سعيد ليس جمال عبد الناصر او ماوتسيتونغ او لينين لندافع عنه بل نحن ندافع عن شعب وأمة".وتابع هيكل المكي " نحن طالبنا بحكومة رئيس وليس حكومة فاشلة مثل حكومة نجلاء بودن مضيفا "ان لم يتم تشكيل حكومة سياسية سيكون لنا شأن اخر معه".