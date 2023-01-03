هيكل المكي: سعيد ليس جمال عبد الناصر وان لم يتم تشكيل حكومة سياسية سيكون لنا شأن اخر معه

هيكل المكي: سعيد ليس جمال عبد الناصر وان لم يتم تشكيل حكومة سياسية سيكون لنا شأن اخر معه

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 22:00 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال القيادي في حركة الشعب هيكل المكي في مداخلة عبر قناة التاسعة أن الحزب لا يدافع عن اشخاص بل عن مسار.
وأضاف " رئيس الجمهورية قيس سعيد ليس جمال عبد الناصر او ماوتسيتونغ او لينين لندافع عنه بل نحن ندافع عن شعب وأمة".
وتابع هيكل المكي " نحن طالبنا بحكومة رئيس وليس حكومة فاشلة مثل حكومة نجلاء بودن مضيفا "ان لم يتم تشكيل حكومة سياسية سيكون لنا شأن اخر معه".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259396



En continu...

Toutes les news...
 | 1
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
10°
 Babnet20° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1019°-1018°-1118°-1018°-11
  • Avoirs en devises
    22973,4

  • (2 jan)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,31020 DT        1$ =3,11014 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 jan)   1818,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   