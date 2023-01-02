الدهماني: مسرحية الزيت المدعم .... تمثيلية سيئة الإخراج أضحكت التونسيين في رأس السنة

قالت المحامية سنية الدهماني في حوار ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان أف ام" اليوم الاثنين ان رئيس الجمهورية قيس سعيد شارك في مسرحية سيئة الاخراج في المنيهلة في تعليقها على قارورة الزيت التي تحصل عليها.وقالت الدهماني " الشعب من بنقردان لبنزرت يعلم أن الزيت المدعم مفقود وبالتالي فإن ما حدث مسرحية سيئة الاخراج سخر منها التونسيون".من جانب اخر قالت الدهماني ان هنالك نقطة ايجابية في خطاب الرئيس وهو دعوته للتونسيين إلى التعويل على أنفسهم بمزيد من العمل.