الدهماني: مسرحية الزيت المدعم .... تمثيلية سيئة الإخراج أضحكت التونسيين في رأس السنة

الدهماني: مسرحية الزيت المدعم .... تمثيلية سيئة الإخراج أضحكت التونسيين في رأس السنة

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 09:38 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قالت المحامية سنية الدهماني في حوار ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان أف ام" اليوم الاثنين ان رئيس الجمهورية قيس سعيد شارك في مسرحية سيئة الاخراج في المنيهلة في تعليقها على قارورة الزيت التي تحصل عليها.
وقالت الدهماني " الشعب من بنقردان لبنزرت يعلم أن الزيت المدعم مفقود وبالتالي فإن ما حدث مسرحية سيئة الاخراج سخر منها التونسيون".
من جانب اخر قالت الدهماني ان هنالك نقطة ايجابية في خطاب الرئيس وهو دعوته للتونسيين إلى التعويل على أنفسهم بمزيد من العمل.

الفيديو ابتداءا من الدقيقة 11


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259297



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 02 جانفي 2023 | 10 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:16 14:56 12:30 07:32 06:00
Babnet
16°
 Babnet20° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1120°-1019°-1017°-1118°-9
  • Avoirs en devises
    22780,0

  • (30 dec)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,31181 DT        1$ =3,11578 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 dec)   1379,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   