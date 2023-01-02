سعيد الخرشوفي : عطار المنيهلة تعرض لكم مهول من التنمر والمزايدة

كشف الناشط السياسي سعيد الخرشوفي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان عطار المنيهلة الذي أثار جدلا بسبب ظهوره وهو يعطي قارورة زيت لرئيس الجمهورية قيس سعيد قد تعرض لكم مهول من التنمر والمزايدة." حملة كريهة من التنمر على هذا المواطن البسيط الذي ترك عائلته بالجنوب وقطع مئات الكلمومترات ليبحث عن رزقه ورزق عائلته بالعاصمة واخر المعومات تقول انه بعد هذا الكم الكبير من العنف الذي تعرض له قد عاد ادراجه الى موطنه بقلب كسير.حقيقة لم اجد تفسيرا واحدا لهذا الكم المهول من التنمر والمزايدة على مواطن بسيط لا حول له ولا قوة امام جبروت دولة بطم طميمها فلا السلطة تركته وشأنه لما استغلته لتمرير مسرحيتها ولا الشعب رحم ضعفه وقلة حيلته.حقيقة الجهل والبغضاء والكراهية والحقرة هي مصيبة تونس فمتى نستفيق"