رئيس الجمهورية:'غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية..افتعال الأزمات لا يمكن أن يستمر'

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، كلا من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و ليلى جفال، وزيرة العدل، و توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تناول الاجتماع الوضع العام في البلاد وخاصة ضرورة توفير المواد الأساسية للمواطنين.و شدد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير حاجيات المواطنين لأن أهم تحدي هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي، فغلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع لا يمكن أن تستمر.كما أكد رئيس الجمهورية على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة وخاصة على الدور الموكول للقضاء لأنه بدون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم.