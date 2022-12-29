المكّي: موسي تعمل في القضايا باش تونّس روحها

انتقد عضو جبهة الخلاص عبد اللطيف المكي قرار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفع قضية ضد الجبهة بذريعة الإرهاب.وقال المكي ضيف ملاك بكاري على قناة التاسعة, أن القضية لا معنى لها لأن القضاء لم يدن اي قيادي في جبهة الخلاص في التورط في أعمال إرهابية.وأضاف أن عبير موسي تونس في روحها لا غير.وكان الحزب الدستوري الحر، أعلن الثلاثاء 27 ديسمبر، أن هيئة الدفاع التابعة له، قد تقدمت بشكايات جزائية ضد عدد من قيادات "جبهة الخلاص الوطني" الى جانب الرئيس السابق المنصف المرزوقي.وأشار الحزب في بلاغ له، أن الشكايات قُدّمت ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية.واعتبر الحزب أن "الإعتراف بما يسمى جبهة الخلاص الوطني وسماح السلط لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر مورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة الربيع العربي التخريبي في شكل جديد" حسب نص البيان.