سمير الشفي يؤكد مُقاضاة المحامية وفاء الشاذلي

مُبادرة اتحاد الشغل قد تكون المُيسّر والمُسهّل لسلك طريق يُمكنها استعادة الأمل وتهدئة الأوضاع

أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، خلال حضوره في ماتينال اذاعة شمس، أن اتحاد الشغل رفع عدة دعاوى ضد المحامية والناشطة السياسية وفاء الشاذلي.وكانت الشاذلي، قد طالب وزيرة العدل بفتح تحقيق على خلفية "حصول الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي على صكّ بقيمة 700 ألف دينار من الإمارات".ودعا الشفي، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، كل من له ملفات فساد تتعلق بأي مسؤول في المنظمة الشغيلة بتقديمها للقضاء.كما ذكّر المسؤول النقابي بأن اتحاد الشغل سبق أن قدم قضية ضدّ صاحب "صفحة تابعة للذباب الأخضر" على خلفية فبركة صورة للإيهام بأن الطبوبي تحصل على أموال من جهة إماراتية.وشدد سمير الشفّي على أن مُبادرة الاتحاد قد تكون المُيسّر والمُسهّل لسلك طريق يُمكنها استعادة الأمل وتهدئة الأوضاع.وأضاف سمير الشفّي أن هذه المبادرة تضم حاليا المنظمة الشغيلة وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقد تتوسع لتضم منظمات أخرى.وأكد أنه في صورة عدم التفاعل مع هذه المبادرة يصبح هناك إصرار مشبوه على ديمومة الأزمة.وأشار المسؤول النقابي إلى أن اتحاد الشغل رغم كل الظروف الصعبة سيواصل الانحياز إلى الشعب وإلى تونس ولا بديل عن ذلك وفق تعبيره.كما أبرز الشفي أنه لا يمكن الإصلاح بعيدا عن الأحزاب