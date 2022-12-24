سعيدان: ميزانية 2023 تبلغ 70 مليار دينار وهذا صادم وسيتم التعويل على القروض الخارجية

سعيدان: ميزانية 2023 تبلغ 70 مليار دينار وهذا صادم وسيتم التعويل على القروض الخارجية

Publié le Samedi 24 Decembre 2022 - 13:22 قراءة: 0 د, 31 ث
      
كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان ميزانية 2023 بلغت 70 مليار دينار وهذا مبلغ صادم.
وأضاف في حوار على قناة التاسعة " هنالك زيادة بنحو 36 بالمائة عن ميزانية 2022".
واكد ان الميزانية تعول على القروض الخارجية بنحو 14 مليار دينار وهذا مبلغ كبير لا يمكن حاليا الحصول عليه مع رفض صندوق النقد الدولي منح التمويل للمطلوب.
وقال أنه سيتم التعويل على التمويل الداخلي وهذا صعب تحمله من النظام البنكي.
وأضاف سعيدان " فرضية الميزانية تعتمد على نسبة النمو 1.8 بالمائة وهذا مستبعد في ظل الظروف الحالية".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258893



En continu...

Toutes les news...
السبت 24 ديسمبر 2022 | 30 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:10 14:51 12:26 07:30 05:57
Babnet
23°
 Babnet23° Babnet % 38 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1424°-1525°-1523°-1421°-13
  • Avoirs en devises
    22138,7

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,31443 DT        1$ =3,12037 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   563,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   