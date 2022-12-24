سعيدان: ميزانية 2023 تبلغ 70 مليار دينار وهذا صادم وسيتم التعويل على القروض الخارجية

كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان ميزانية 2023 بلغت 70 مليار دينار وهذا مبلغ صادم.وأضاف في حوار على قناة التاسعة " هنالك زيادة بنحو 36 بالمائة عن ميزانية 2022".واكد ان الميزانية تعول على القروض الخارجية بنحو 14 مليار دينار وهذا مبلغ كبير لا يمكن حاليا الحصول عليه مع رفض صندوق النقد الدولي منح التمويل للمطلوب.وقال أنه سيتم التعويل على التمويل الداخلي وهذا صعب تحمله من النظام البنكي.وأضاف سعيدان " فرضية الميزانية تعتمد على نسبة النمو 1.8 بالمائة وهذا مستبعد في ظل الظروف الحالية".