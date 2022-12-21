موقف اتحاد الشغل من الاستفتاء والانتخابات مُخزي والطبوبي خرج من التاريخ

شددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، على أنها ستنزل يوم 14 جانفي إلى شارع الحبيب بورقيبة في مسيرة تجوب كل الشارع ثم تتبع بوقفة احتجاجية.وخلال حضورها في ماتينال اذاعة شمس، حذّرت عبير موسي رئيس الجمهورية قيس سعيّد من إعطاء رخصة لجبهة الخلاص الوطني للتظاهر في نفس المكان.وقالت موسي "يوم 14 جانفي أنا بش نهبط وحرّك الآلة القمعية متاعك وحرّك المتراك وحرّك الغاز وإيّاك ثم إيّاك تجيبلي جبهة سيدهم الشيخ وتقلي هذوما بش يتظاهروا وإلا جاين بحذاك ".ولفتت إلى أنهم سيرفعون شعار "استرجاع المنظومة الوطنية" صرحت "نحن نطالب بعودة تونس للتونسيين فقط".وقالت موسي في تعليقها على تصريحات أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي بخصوص الانتخابات التشريعية أمس، إن "الطبوبي تحرّك بعد الدقيقة الـ90".وأضافت عبير موسي "لقد دعونا الطبوبي حتى يكون هو حكم المباراة ودعوناه لتسيير المباراة وللعب دوره الوطني لكن موقفه في الاستفتاء والانتخابات مخزي".ودعت موسي الطبوبي للتحرك في الجانب النقابي لأنه حقه لكن "خليك مالسياسة موش خارج البارح بش تعطينا دروس" وتابعت "الطبوبي خرج من التاريخ".وواصلت موسي متوجهة للطبوبي بالقول "أنت لم تدعو لا للمقاطعة ولا الاعتراف ولم تأخذ الموقف الوطني الذي ينتظره التونسيين منك واليوم ليس من حقط التعليق على مقاطعة التونسيين للانتخابات".