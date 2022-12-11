فيديو اليوم: زوجة حكيمي ذات الاصول التونسية تنكّد عليه فرحة الفوز على البرتغال!؟‎‎

تداولت الاحد 11 ديسمبر، صفحات الفايسبوك فيديو طريف تظهر فيه هبة عبوق زوجة لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي وكأنها تعاتبه بسبب عدم التوجه اليها للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي.





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وظهرت هبة عبوق الممثلة الاسبانية من أصول تونسية ليبية (اب ليبي وأم تونسية) وهي تشير لحكيمي باصبعها حول الملعب وأوّل نشطاء الفايسبوك الحوار الذي دار بينها وبين حكيمي بأنها تقول له "عملْت دورة في الملعب كامل وانا ٱخر وحدة تجيني!!؟" مضيفين بأنها تنكّد على حكيمي فرحة الفوز.واشار النشطاء الي ان الفيديو المتداول هو فيديو ساخر باعتبار ان حكيمي احتفل مع زوجته بالفوز اثر المباراة وتم تداول صور لهما بصدد الاحتفال.