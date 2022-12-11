الدستوري الحر يتظاهر امام مقر المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي

نظم الحزب الدستوري الحر، يوم أمس السبت 10 ديسمبر 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي NDI.

وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس ورفضا لدعم الديكتاتورية وتفكيك الدولة وتبييض الاخوان وفق الحزب الدستوري.



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وفي كلمتها امام الحضور هاجمت موسي الاعلام التونسي وقالت أنه انحاز ل''سيده الشيخ'' ولم يحضر لتغطية وقفة الدستوري الحر ... واضافت "كشفناكم وعريناكم وفرزنا المشهد ".و قائلة انه "لم يتجرأ على تغطية الوقفة ضد اولياء نعمة المتحكمين في البلاد" ب ...و ادانت رئيسة الحزب عبير موسي تدخل المعهد عبر الجمعيات في كل مناحي حياة التونسيين وخاصة الانتخابات التي تعد اداة للتحكم في الدول، وفق تعبيرها.وتساءلت موسي عن قيمة الاموال المرصودة من قبل المعهد الامريكي للجمعيات المراقبة للانتخابات مشددة على عدم توصل الحزب الى اي توضح على مطلب نفاذ للمعلومة قدم من اجل الحصول على الاموال الموجهة لهذه الجمعيات والمنظمات بالتفصيل، مؤكدة تتبع كل التمويلات وفق قانون الجمعيات، وفق تعبيرها.واشارت موسي الى انها ستراسل مجلس النواب الامريكي (الكنغرس) والدولة الامريكية للحصول على معطيات رسمية بخصوص تمويلات المعهد في تونس خلال سنوات ما بعد الثورة، محذرة مما اعتبرته التدخل في شؤون التونسيين شمل كل مناحي الحياة.