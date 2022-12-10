نجيب الشابي: "الأزمة تزداد حدّة.. والحلّ واضح"

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إن "الأزمة التي تمر بها البلاد تزداد حدّة وأن الحل واضح".





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وأضاف في تصريح اليوم على هامش مسيرة نظمتها جبهة الخلاص، بالعاصمة، أنه "لابد من قيادة وحكومة مقتدرة لها تأييد أوسع من الطيف السياسي والمجتمع المدني لإنقاذ تونس و القيام بالاصلاحات الهيكلية في الميدان الاقتصادي و الإصلاحات السياسية والدستورية وتقودنا أيضا إلى تجديد الشرعية عبر الانتخابات".وتابع الشابي أن قاعدة القوى التي تحمل هذا المطلب وتسانده بدأت تتّسع يوما بعد يوم"، وفق قوله.وكانت مسيرة جبهة الخلاص وصلت الى شارع الحبيب بورقيبة، بعد ان انطلقت من ساحة العملة عبر نهج اثينا و شارع روما، صباح اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، وسط تعزيزات أمنية.وقد تم تركيز وحدات أمنية في مختلف مداخل الأنهج المتفرعة عن شارعي الحبيب ثامر والحبيب بورقيبة بعد غلقها أمام العربات وفتحها أمام المارة، إضافة إلى وحدات تفتيش للمارة، وخاصة على مستوى مكان انطلاق المسيرة من ساحة العملة.كما تم غلق شارع الحبيب بورقيبة أمام السيارات انطلاقا من نهج مرسيليا إلى حدود مفترق الطرق بين شارع فرنسا ونهج جمال عبد الناصر وشارع الحبيب ثامر.