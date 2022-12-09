محكمة الاستئناف تنظر في ملف قضية رجل الأعمال سليم شيبوب


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 12:34 قراءة: 0 د, 39 ث
      
باشرت أمس الخميس 8 ديسمبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس النظر فيما عرف بملف مارينا قمرت الذي شملت الأبحاث فيه رجل الأعمال سليم شيبوب في حين حفظت التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة .
وقد حضر رجل الأعمال سليم شيبوب جلسة المحاكمة وتقرر تأخير الجلسة لجانفي المقبل.


وللاشارة فقد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي ابتدائيا في حق سليم شيبوب بالسجن مدة 6 أعوام في هذه القضية فأستأنف محاموه الحكم.
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وتتعلق القضية بالحصول على مقاسم بقمرت واقتنائها وتغيير صبغتها من فلاحية إلى صناعية دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل ليتم إيقاف رجل الأعمال سليم شيبوب وايداعه السجن ثم يتم الافراج عنه امام محكمة الاستئناف بتونس بضمان مالي قدره 5 مليون د .

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