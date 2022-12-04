عبد اللطيف المكي: 'مازال في إرادتنا وفي قُوّتنا وفي أعمارِنا ما نُقاوِم به قيس سعيّد ونُسقِطه'


Publié le Dimanche 04 Decembre 2022 - 18:44 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكد أمين عام حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، اليوم الأحد 04 ديسمبر 2022، أن قيس سعيد كرئيس جمهورية عليه أن يوحّد الشعب التونسي وقرّب المخالفين وأن يسعى إلى الحوار.
وأضاف المكي خلال اجتماع شعبي لجبهة الخلاص الوطني في الكاف، أن سعيّد يقسم الشعب ويشتم عددا من المواطنين ويصفهم بالسكارى .


وشدد عبد اللطيف المكي على أنه لا يمكن لشعب مُقسّم أن يخُوض معركة التنمية لافتا إلى أن سعيّد لا تهمّه التنمية .
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كما أشار إلى أن الشعب لن يرضخ للاستبداد وصرح "مازال في إرادتنا وفي قوتنا وفي أعمارنا ما نُقاوم به قيس سعيّد ونُسقطه".
المصدر شمس
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