قيس سعيد يجدد مهاجمة المعارضة: أفرغوا خزائن الدولة واليوم يريدون الخلاص

جدد الجمعة 2 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، مهاجمة المعارضة وأساسا وذلك خلال لقائه وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد.

وقال قيس سعيد ان اي اختيار اقتصادي، يجب أن يراعي مطالب الشعب التونسي، "خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة، من قبل اللذين يدّعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، والحال أن الشعب التونسي هو من يريد الخلاص منهم".







يذكر أنه سبق للرئيس قيس سعيد ان هاجم المعارضة وخاصة جبهة الخلاص في عديد المناسبات

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يذكر أنه سبق للرئيس قيس سعيد ان هاجم المعارضة وخاصة جبهة الخلاص في عديد المناسبات اخرها بمناسبة عيد الشجرة حيث اتهم المعارضة بالمتاجرة في المخدرات