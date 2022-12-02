قيس سعيد يجدد مهاجمة المعارضة: أفرغوا خزائن الدولة واليوم يريدون الخلاص


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 20:01 قراءة: 0 د, 34 ث
      
جدد الجمعة 2 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، مهاجمة المعارضة وأساسا وذلك خلال لقائه وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد.
وقال قيس سعيد ان اي اختيار اقتصادي، يجب أن يراعي مطالب الشعب التونسي، "خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة، من قبل اللذين يدّعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، والحال أن الشعب التونسي هو من يريد الخلاص منهم".


يذكر أنه سبق للرئيس قيس سعيد ان هاجم المعارضة وخاصة جبهة الخلاص في عديد المناسبات اخرها بمناسبة عيد الشجرة حيث اتهم المعارضة بالمتاجرة في المخدرات .
..

.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257784



World cup
  16:00 Corée du Sud - Portugal 2-1
  16:00 Ghana - Uruguay 0-2
  20:00 Serbie - Suisse
  20:00 Cameroun - Bresil

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 02 ديسمبر 2022 | 8 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:16 07:14 05:42
Babnet
14°
 Babnet18° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1320°-1420°-1222°-1422°-14
  • Avoirs en devises
    21646,0

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35717 DT        1$ =3,19563 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   986,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   