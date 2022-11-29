تطوع عدة محامين للترافع عن الصحفي خليفة القاسمي أمام دائرة الارهاب


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 11:10 قراءة: 0 د, 56 ث
      
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الشروع في النظر في ملف القضية المتعلقة باتهام الصحفي خليفة القاسمي واطار بالحرس بالمشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الإعتراض والمعطيات المجمّعة منها" على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية وذلك إثر نشره مقالا تعلّق بتقديم نجاحٍ أمني تحصّل عليه من مصدر من المؤسسة الأمنية.
وبالمناداة على المتهم الموقوف وهو اطار بالحرس تبين انه تم جلبه من السجن كما حضر بحالة سراح الصحفي خليفة القاسمي.


وحضر محامو المتهمين واكدوا للمحكمة استعدادهم للترافع وطلبوا المحاكمة كما عبر عدة محامين انهم قدموا للترافع تطوعا على الصحفي خليفة القاسمي.
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وكان انطلق تتبع القاسمي في مارس 2022 بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية وتم الاحتفاظ به لخمس أيام وإطلاق سراحه اثر حملة تأييد واسع وطني ودولي.
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وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم مطالبتها بإيقاف التتبع في حق القاسمي واسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية.

وتشدد النقابة على أن موقف القضاء ازاء هذه القضية سيكون مؤشر يطلقه إزاء احترام القضاء حرية العمل الصحفي وضمانتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير وتمسكه بدوره كضامن للحقوق والحريات.


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